Roland-Garros – Tirage difficile pour Goffin face à Hurkacz, Djokovic et Alcaraz dans la même partie de tableau, les filles épargnées

Chez les femmes, Elise Mertens (WTA 28) va hériter d’une joueuse issue des qualifications, qualifiée ou lucky loser, au premier tour. La N.1 belge, 25e tête de série, rencontrera en cas de victoire l’Américaine Caty McNally (WTA 54) ou la Roumaine Ana Bogdan (WTA 60) au 2e tour avant peut-être de se mesurer au 3e tour (seizièmes) à la 3e tête de série l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3). Mertens avait atteint les huitièmes de finale l’an dernier égalant sa meilleure performance sur la terre battue parisienne réalisée en 2018. Elle va jouer ses 7e Internationaux de France consécutifs et a toujours atteint le 3e tour en simple.

Ysaline Bonaventure (WTA 81), qui joue son 2e Roland-Garros après celui de l’an dernier, a été placée dans le 4e quart où la Russe Anna Blinkova (WTA 66) sera de l’autre côté du filet au premier tour. Une victoire de la N.2 belge, qui serait sa première à Paris dans le tableau final, lui proposera un duel probable contre la N.1 française Caroline Garcia (WTA 5/N.5) ou la Chinoise Xiyu Wang (WTA 62).

Maryna Zanevska (WTA 88), dans le 3e quart, débutera de son côté face à la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (WTA 61) avant de rencontrer probablement la Chinoise Qinwen Zheng, 19e mondiale et tête de série N.19, au 2e tour. La native d’Odessa joue son 4e "Roland" après 2014, 2016 et 2022 où elle a été battue à chaque fois au premier tour. Elle s’est illustrée en double en atteignant les quarts de finale l’an dernier en compagnie de Kimberley Zimmermann. Greet Minnen (WTA 119) peut encore intégrer le tableau final. Elle joue son 3e et dernier tour des qualifications jeudi après-midi.