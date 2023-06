Roland-Garros : Swiatek élimine Gauff en deux sets pour rejoindre le dernier carré

C’était probablement le quart de finale le plus attendu côté féminin puisque Iga Swiatek affrontait Coco Gauff dans un remake de la finale de la dernière édition de Roland-Garros. Et c’est une nouvelle fois la Polonaise qui remporte le duel entre les deux jeunes joueuses. La numéro un mondiale l’emporte 6/4 et 6/2 après 1h30 de jeu.

Swiatek entame mieux la rencontre en breakant l’Américaine sur son deuxième jeu de service. Loin d’être abattue, Gauff débreake dans la foulée et recolle à 3-3. Les deux joueuses gardent ensuite leur service avant que la Polonaise ne breake à nouveau et au meilleur des moments pour s’offrir la première manche six jeux à quatre.

Le deuxième set est également très disputé dans les premiers échanges. Une nouveauté pour la numéro un mondiale, qui n’avait perdu que… neuf petits jeux en quatre matches à Roland-Garros cette année. Après plusieurs jeux serrés, celle qui compte déjà trois tournois du Grand Chelem à 22 ans parvient à faire le break à 3-2. Avant de définitivement prendre le dessus sur son adversaire pour l'emporter six jeux à deux.

Swiatek essaiera d’atteindre une troisième finale et un troisième titre à Paris, mais devra d’abord franchir l’obstacle nommé Beatriz Haddad Maia, qualifiée pour la première fois dans le dernier carré d’un majeur après sa victoire contre Ons Jabeur.