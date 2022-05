Roland-Garros : Soupçons de match truqué au premier tour des qualifications

Roland-Garros est le plus gros tournoi, en termes de paris sportifs. Cette semaine, un match du premier tour des qualifications du Grand Chelem parisien fait l’objet de "vérifications" après un signalement de paris sportifs anormalement élevés. La rencontre incriminée a eu lieu lundi entre l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles et l’Israélien Dudi Sela. La victoire et revenue à l’Espagnol qui s’est imposé 6-3, 6-0.