Roland-Garros – six Belges engagés, trois éliminés dès le premier tour : le bilan de l’ouverture des qualifications

Les qualifications pour Roland-Garros ont démarré ce lundi. Sur les six Belges engagés, trois continuent leur route alors que les trois autres disent adieu à leur rêve.

Tête de série en qualifications, Zizou Bergs (N.21/ATP 131) a tenu son rang. Au premier tour, il s’est imposé en deux sets face à l’Américain Steve Johnson (ATP 181), 33 ans : 6-4 et 6-4 en 1 heure et 16 minutes de jeu. Le numéro 2 belge, 23 ans, affrontera au deuxième des trois tours l’Italien Lorenzo Giustino (ATP 248), 31 ans. Invité à Wimbledon l’an dernier, Bergs avait joué le premier tour à l’Open d’Australie en janvier, ses deux entrées en Grand Chelem en carrière.

Gauthier Onclin (ATP 206) a aussi connu le succès alors qu’il disputait les qualifications d’un tournoi majeur pour la première fois. Le Liégeois a pris le dessus sur le Roumain Nicholas David Ionel (ATP 196) en deux sets (6-2, 6-3). "Je n’étais pas trop stressé", a confié le jeune Belge. "C’était plus de l’excitation. J’ai d’ailleurs bien géré mon entame de match, ce n’est jamais évident. Je partais un peu dans l’inconnu vu qu’il s’agit d’une première, mais c’est une magnifique expérience pour moi. Au final, je suis très content de ma prestation. C’est mon coup droit qui a fait la différence. Lui a joué de manière un peu neutre, il m’a laissé des occasions et j’ai bien pu les exploiter, sans avoir à forcer. Dans le deuxième set, quand il a été meilleur, je suis parvenu à le canaliser. Bref, c’est positif".

Révélé au public belge par une accession en demi-finale au tournoi ATP Challenger de Louvain-La-Neuve contre David Goffin, fin janvier, Onclin affrontera mercredi l’Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153). "Je le connais un peu, car il est de mon année, 2001", a ajouté Onclin. "Il a figuré dans le top 10 chez les juniors. Je sais que c’est un spécialiste de la terre battue, même si j’ai vu qu’il a gagné un Challenger sur dur récemment. Ce sera un beau défi d’affronter quelqu’un de mieux classé et qui a déjà l’expérience de ce genre d’événement. Je me sens bien. Tout est possible. Je me suis bien préparé pour ces qualifications. Je suis arrivé un peu plus tôt et j’essaie de profiter un maximum tout en restant concentré. Pour l’instant, ce n’est que du plaisir".

Malheureusement, Joris De Loore (ATP 189) et Kimmer Coppejans (ATP 170) n’ont pas connu le même succès. Le premier s’est incliné 6-2, 6-4 contre l’Argentin Andrea Collarini (ATP 192). Tracassé par des blessures jusqu’en juillet 2021, De Loore retrouvait les qualifications d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis ceux de l’US Open en 2017. En six tentatives, le Belge n’a pas encore réussi à intégrer un tableau final. De son côté, l’ancien vainqueur de l’édition junior a été sorti par l’Espagnol Pedro Martinez (ATP 135) en deux manches : 6-3, 6-1.

Chez les femmes, le bilan est également contrasté. Première joueuse en lice, Greet Minnen (N.25/WTA 119) a battu l’Allemande Katharina Hobgarski (WTA 228), 25 ans, 6-4, 6-2 en 1h18 minutes. Au deuxième des trois tours de qualifications, la numéro 5 belge sera opposée à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 156), 25 ans. La Campinoise, 25 ans également, cherche à se qualifier pour la 12e fois dans un tableau final d’un tournoi du Grand Chelem.

De son côté, Magali Kempen (WTA 194) n’a pas fait le poids contre la Japonaise Mai Hontama (WTA 189), s’inclinant 7-5, 6-2. Elle devra donc encore attendre avant de participer pour la première fois au tableau final du Majeur.

Des dix Belges engagés en qualifications, trois ont donc déjà pris la porte alors que les quatre derniers disputeront leur premier tour ce mardi. Leur objectif sera de rejoindre David Goffin (ATP 107), Elise Mertens (WTA 26), Maryna Zanevska (WTA 77) et Ysaline Bonaventure (WTA 86) dans le grand tableau dont les rencontres commenceront ce dimanche.