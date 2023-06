Roland-Garros : "Si elle se lâche comme aujourd’hui, Elise Mertens peut aller plus loin dans le tournoi et retrouver son meilleur niveau"

Elise Mertens est en huitième de finale à Roland-Garros. Et pour atteindre cette étape du tournoi, elle a notamment dû se défaire de Jessica Pegula, troisième joueuse mondiale. Elle monte en puissance petit à petit dans le tournoi et a impressionné ce vendredi. Christophe Rochus et Laurent Bruwier ont débriefé la victoire de notre compatriote.

Que doit-on tirer comme enseignements quand on voit Elise qui joue comme ça ? "Qu’elle a vraiment réussi à se ressaisir et qu’en fait c’est surtout dans sa tête et pas spécialement dans son tennis. Elle avait fait deux matches très moyens, on s’était dit que ce serait très compliqué aujourd’hui. Mais elle est rentrée sur le terrain avec un tout autre état d’esprit, beaucoup plus offensive. Elle a lâché ses coups, elle a eu pas mal de réussite dans les moments importants mais elle a fait un match parfait aujourd’hui."

Que peut-on espérer pour la suite du tournoi ? "À partir du moment où elle a battu Pegula aujourd’hui, qui est troisième mondiale, et qui frappe fort des deux côtés, si Elise continue à varier et à être agressive comme contre Pegula, en défendant bien, en faisant quelques montées à la volée, quelques amorties… En fait, je pense qu’elle peut encore gagner quelques matches. Aujourd’hui c’était un gros match, avant cela deux matches moyens… Il faut en tout cas espérer qu’elle continue avec le même état d’esprit."

Si vous étiez le coach d’Elise Mertens, quel message lui feriez-vous passer avant le prochain match ? "Qu’elle n’est efficace que lorsqu’elle se lâche et qu’elle joue comme aujourd’hui. Ce n’est que de cette manière-là qu’elle sera capable d’aller plus loin, de retrouver son meilleur niveau et de remonter au classement."