Roland-Garros : Sander Gillé et Joran Vliegen survolent leur rencontre et passent en huitièmes de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen ont obtenu leur ticket pour le troisième tour, les huitièmes de finale du tournoi de double à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, sur la terre battue parisienne vendredi.

Le duo, 40e et 41e mondiaux en double, a survolé sa rencontre face à la paire formée par le Tchèque Roman Jebavy (ATP 106) et le Vénézuélien Luis David Martinez (ATP 95), 6-1, 6-2 en seulement 45 minutes. Après une solide victoire contre les Croates Nikola Mektic (ATP 15) et Mate Pavic (ATP 13), tête de série N.8, au premier tour, les équipiers en Coupe Davis n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Ils ont enlevé la première manche sans concéder la moindre balle de break, remportant cinq jeux consécutifs pour faire 6-1.

Gillé et Vliegen ont remis le couvert dans le deuxième set, breakant à deux reprises sans jamais être inquiétés sur leur engagement, et convertissant la première balle de match afin de conclure la rencontre de manière expéditive, bouclant le deuxième set, 6-2, en 22 minutes.

Au prochain tour, ils rencontreront les vainqueurs du match opposant les Indiens Yuki Bhambri (ATP 74 en double) et Saketh Myneni (ATP 75) au Mexicain Santiago Gonzalez (ATP 20) et son partenaire français Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), qui forment la 9e tête de série. C’est la cinquième fois que Gillé et Vliegen sont dans le tableau final en double avec un quart de finale en 2019 sur la terre battue parisienne. En cas de victoire, ils égaleraient donc leur meilleure performance à Roland-Garros. Qualifiée en huitième de finale en simple féminin, Elise Mertens concourra en double dans l’après-midi en compagnie de l’Australienne Storm Hunter avec qui elle compose la 3e tête de série. Les Américaines Danielle Collins et Emma Navarro se présenteront face à elles.