Roland-Garros : Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour le deuxième tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le deuxième tour du double de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, mardi sur la terre battue de la Porte d'Auteuil à Paris.

Gillé (ATP 40 en double) et Vliegen (ATP 41) se sont imposés en deux sets 7-5, 6-3 contre les Croates Nikola Mektic (ATP 15) et Mate Pavic (ATP 13), têtes de série N.8 et vainqueurs de Wimbledon en 2021. La rencontre a duré 1 heure et 32 minutes sur le Court N.11. Au deuxième tour, la paire belge de Coupe Davis affrontera les vainqueurs du match qui opposera les Finlandais Patrik Niklas-Salminen (ATP 96) et Emil Ruusuvuori (ATP 404) aux Français Quentin Halys (ATP 200) et Grégoire Barrere (ATP 436). C'est la cinquième fois que Gillé et Vliegen sont dans le tableau final en double avec un quart de finale en 2019 sur la terre battue parisienne. Côté féminin, 3e paire tête de série avec sa partenaire australienne Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale, Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, a hérité en entrée des Américaines Danielle Collins (WTA 133), 29 ans, et Emma Navarro (non-classée), 22 ans. Greet Minnen (WTA 56), 25 ans, qui fait la paire avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 47), 26 ans, sera opposée à l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271), 21 ans, et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67), 25 ans.