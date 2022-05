Roland-Garros : Retour sur la victoire de Justine Henin en 2003 dans notre podcast : "Un jour dans le sport"

Paris, 2003, la Belgique attend toujours son premier titre du grand chelem en tennis. Kim Clijsters et Justine Henin s’en sont approchées ces deux dernières années. Et leurs parcours en ce début de saison laissent penser que les deux joueuses belges pourraient bien franchir le cap à Roland-Garros cette année. Justine a toujours rêvé de gagner les internationaux de France, elle l’a même promis à sa maman, trop tôt disparue. Et pour y arriver la Rochefortoise se donne les moyens de ses ambitions. Retour sur sa préparation, ses déclics et sur un tournoi qui marquera à jamais l’histoire du sport belge à travers des anecdotes et des témoignages que peu de personnes connaissent.