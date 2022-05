Roland-Garros : Rafael Nadal hors des 4 premières têtes de série

S’il n’est pas encore sûr de faire Roland-Garros à cause de sa blessure au pied, Rafael Nadal sait déjà qu’il ne sera pas l’une des quatre têtes de série du tournoi parisien. Il pourrait donc affronter Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev dès les quarts de finale.

En plus de sa blessure au pied, Rafael Nadal a cédé sa quatrième place au classement ATP ce lundi à Stefanos Tsitsipas, finaliste sur la terre battue du tournoi de Rome.

A cause de ce recul, l’Espagnol ne sera donc pas l’une des 4 têtes de série lors de Roland Garros. Il sera donc un adversaire de poids pour l’un des quatre premiers au classement et pourrait donc faire peur.

Pour Nadal, la tâche d’un 14e tournoi parisien sera donc aussi rendue plus ardue par ce recul au classement. Un classement toujours dominé par Novak Djokovic qui sera sans doute l’adversaire numéro un de Nadal à Roland. Et avec cette 5e place et en cas de tirage au sort, on pourrait donc avoir un duel entre les deux géants dès les quarts de finale.

Affaire à suivre.