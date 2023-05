Roland-Garros : qui pour prétendre au trône en l’absence de Rafael Nadal ? (sondage)

Mais dans ce Roland-Garros où de nombreux scénarios sont envisageables, d’autres joueurs encore pourraient décrocher leur tout premier tournoi du Grand-Chelem.

Les revanchards Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ne devront pas être sous-estimés !

Le malheureux Zverev dont l’horrible blessure contractée en demi-finale face à Rafael Nadal, alors que les deux hommes se livraient à un incroyable combat, est encore dans toutes les mémoires. L’Allemand aura forcément un petit goût de revanche et on sait que lorsqu’il évolue à son meilleur niveau, personne ne peut lui résister. Lui qui court encore et toujours après son premier titre en Grand-Chelem.

Lui aussi court toujours après son premier majeur. Et il n’est pas passé loin en disputant la finale parisienne en 2021 face à Novak Djokovic. Le Grec qui est plutôt en bonne forme avec une demi-finale à Rome et une finale à Barcelone notamment. Il reste imprévisible, comme à son habitude, et peut donc surprendre tout le monde. Tant positivement que négativement.