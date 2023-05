Roland-Garros – Qualifiée pour le troisième tour, Elise Mertens y croit : "Jessica Pegula est solide mais tout est possible"

Elise Mertens est au troisième tour de Roland-Garros. Après sa qualification, la Louvaniste est venue livrer ses impressions au micro de Christophe Delstanches.

"Je suis heureuse d’avoir gagné en deux sets car la deuxième manche était très serrée. C’était quand même une adversaire difficile car elle ramène beaucoup de balles, j’ai donc dû jouer comme une lionne. Elle ne frappe pas si fort mais ramène beaucoup de balles, les rallyes étaient très longs. J’aurais pu attaquer un peu plus en coup droit mais, comme le service, c’était mieux qu’au premier tour. Je suis contente avec ce niveau-là qui n’est pas top mais pas mauvais non plus.", a-t-elle d’abord expliqué.

Au troisième tour, elle aura fort à faire en affrontant l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3). "Cela sera très difficile contre une joueuse qui joue très bien même si elle n’a pas fait de très bon tournoi sur terre battue. Elle est solide mais tout est possible, a-t-elle avancé concernant sa future adversaire. Je jouerai sans doute en double jeudi, cela servira aussi un peu d’entraînement même si je voudrai évidemment gagner. Je pense que je peux plus attaquer le deuxième service, monter au filet où je me sens bien. Si j’attaque, j’ai l’avantage. J’aurai peut-être un peu moins de pression en étant au troisième tour contre quelqu’un qui est au top mais je veux quand même gagner. J’ai été en huitièmes de finale l’an dernier donc je veux faire aussi bien, ou plus. Je donnerai tout."

Même si l’Américaine n’était pas encore au niveau qu’elle a actuellement, Pegula a perdu les deux rencontres disputées face à Mertens, à chaque fois sur dur. La Louvaniste pourrait donc s’inspirer de ces rencontres pour s’en sortir.