Roland-Garros – Portée par le public, Mertens espère remporter le seul grand chelem qu’il lui manque en double : "On a gagné Rome donc peut-être que c’est possible"

Elise Mertens a poursuivi sur sa lancée à Roland-Garros. Après s’être imposée vendredi en simple face à la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, la Belge s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en double ce samedi. Aux côtés de l’Australienne Storm Sanders, Mertens s’est imposée face à la paire Martins/Shymanovich (7-6 (7/4) 6-1).

Sur le Court numéro 14, Mertens et sa partenaire australienne ont pu compter sur le soutien du public, bien présent derrière la Belge depuis le début du tournoi. Un soutien qui pousse Mertens à jouer son meilleur tennis comme elle l’a expliqué au micro de Christophe Delstanches : "Le public était vraiment là aujourd’hui et c’était vraiment chouette parce qu’on jouait le double dans un petit stade. Le premier set était serré, 3-5 pour les autres avec 2 ou 3 balles de set. Mais on était vraiment dedans après et ça fait 7-6 6-1".

La Louvaniste a à cœur de briller dans la capitale française puisque Roland-Garros est le seul tournoi du grand chelem qui manque à son palmarès en double : "On va essayer de gagner le tournoi. On veut gagner des matches, on donne tout dans le simple mais aussi dans le double. Je pense qu’on forme une bonne équipe. On a gagné Rome donc peut-être que c’est possible. Tous les jours sont différents, mais on donne tout".