Roland-Garros : Pavlyuchenkova s’arrête de jouer face à Mertens, deux grosses erreurs de jugement sans conséquences pour la Russe

Anastasia Pavlyuchenkova a remporté le duel qui l’opposait à Elise Mertens en huitième de finale de Roland-Garros et s’est qualifiée pour les quarts. Si la Russe a déroulé dans le troisième set, elle a eu un peu plus de mal dans les deux premières manches et a notamment commis deux grosses fautes d’appréciation qui ont offert des points à Elise Mertens.

Dans le cinquième jeu du match, la Russe laisse passer un revers de Mertens qui monte très haut mais atterrit juste devant la ligne. Une erreur de jugement qui intervient dans un début de match où la Russe manque de précision et ne semble pas encore totalement dans sa rencontre.

La deuxième erreur de jugement intervient dans le deuxième set et offre trois balles de double break que la Belge ne parvient cependant pas à convertir. Une nouvelle fois, c’est un revers de défense en bout de course de la Belge qui monte très haut et que la Russe voit sortir mais qui rebondit sur la ligne alors qu’elle s’était déjà retournée comme si elle avait remporté le point, avant de se retourner, étonnée de ne pas avoir entendu les juges de ligne annoncer de faute.

Deux grosses erreurs qui n’auront donc pas porté à conséquences pour la finaliste 2021 qui retrouve le stade des quarts de finale.