Roland-Garros – Pas de tableau final pour Greet Minnen, battue par Yastremska au 3e tour qualificatif

Greet Minnen (WTA 119/N.25) n’a pas réussi à intégrer le tableau final du simple dames des Internationaux de France de tennis. Minnen, 25 ans, s’est inclinée au 3e tour des qualifications face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 144), 23 ans, 6-3, 2-6, 6-4, jeudi. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.

Dans le premier set, Minnen perdait son premier service (2-0) mais débreakait aussitôt (2-1). La Belge annulait un nouveau break de l’Ukrainienne pour rester à 4-3, mais grâce à un troisième break, Yastremska s’envolait vers le gain du premier set. Minnen se montrait intraitable au service dans le deuxième set, et, avec deux breaks, revenait à une manche partout. Le troisième set commençait bien pour Minnen, qui se portait à 0-2. Dans le long jeu suivant, elle sauvait deux balles de débreak et menait 0-3. Mais Yastremska remportait trois jeux de suite. A 3-4, Minnen manquait trois balles de break. Dans la foulée, elle perdait son service. L’Ukrainienne pouvait servir pour le gain de la partie, concluait le match sur un jeu blanc et décrochait son ticket pour le tableau final.

Minnen, qui visait une 4e participation à Roland-Garros, ne rejoint pas Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 81) et Maryna Zanevska (WTA 88) dans le tableau final du simple dames de Roland-Garros, qui débute dimanche. Il y aura quatre Belges en simple, David Goffin étant le seul représentant masculin, dans ce 2e tournoi du Grand Chelem. Yanina Wickmayer (WTA 140), Magali Kempen (WTA 194) et Marie Benoit (WTA 221) chez les dames ainsi que Zizou Bergs (ATP 131), Kimmer Coppejans (ATP 170), Joris De Loore (ATP 189), Gauthier Onclin (ATP 206), Raphaël Collignon (ATP 210) et Michael Geerts (ATP 250) chez les messieurs ont également été éliminés en qualifications.