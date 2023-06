Roland-Garros – Novak Djokovic premier dans les chiffres, pas dans les cœurs

Presque obligé de détonner dans un monde globalement lisse pour se faire une place, Djokovic n’a jamais vraiment su se défaire d’une certaine image négative auprès du public. Face à ses deux rivaux, il n’était pas rare de voir tout le public encourager son adversaire. Si cela l’a parfois poussé à se dépasser, comme lors de la finale de Wimbledon en 2019, cela reste une cicatrice plus importante qu’il ne veut bien l’admettre.

Mais l’une des raisons de ce désamour réside surtout dans certains faits de match sujets à polémique, au contraire de Federer et Nadal qui ont une image (à tort ?) très lisse de joueurs respectueux qui ne s’énervent pas. À plusieurs reprises, sa capacité à remonter des situations impossibles malgré des blessures en ont agacé plus d’un. Même son de cloche du côté des joueurs, certaines voix s’étaient élevées contre ses temps morts médicaux. Sa disqualification à l’US Open 2020 pour avoir accidentellement envoyé une balle sur une juge de ligne, ses raquettes cassées ou toute la saga autour de sa non-vaccination au Covid et son tournoi d’exhibition organisée dans les Balkans qui s’est transformé en cluster n’ont pas aidé non plus.

Largement moins apprécié que ses deux rivaux, Djokovic a compris depuis longtemps que pour être considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, c’est n’est pas au même niveau des deux autres qu’il doit être en termes de chiffres, pas même un étage au-dessus mais plusieurs. Bien parti pour ne plus souffrir de la moindre comparaison au niveau des statistiques, Djokovic va devoir faire encore plus pour convaincre ceux qui le détestent encore.

Quoi qu’il arrive, le Serbe restera aux yeux de tous un grand champion. Mais parmi ceux qui veulent désigner le plus grand joueur de l’Histoire, il restera encore et toujours une partie du public pour qui ses frasques et ses polémiques le laisseront derrière le duo Fedal. Dans un débat qui n’a pour intérêt que son existence, la course au GOAT restera une course dans laquelle chacun mettra les ingrédients qui lui conviennent. Personnalité, style de jeu, palmarès, classe, tout compte, libre à tout fan de faire sa propre recette. Et ça, c’est beau.