Roland-Garros : Novak Djokovic favori à sa propre succession ?

Novak Djokovic, le grand favori

* Les + :

Après son exclusion de l’Australian Open, on pouvait le croire très atteint moralement. Et il l’a sans doute été. Mais cela n’a fait qu’accroître sa faim de victoires et sa soif de revanche. D’autant que c’est Rafael Nadal qui a réussi ce qui lui semblait promis, être le premier homme à gagner vingt et un Grands Chelems. Il n’a évidemment pas envie de rester derrière très longtemps.

Paradoxalement, ce qui a été l’une des plus grandes déconvenues de sa carrière, la saga autour de sa non-vaccination pour l’Australie, pourrait finalement lui être bénéfique. Il n’a pas du tout joué en début d’année, et il a peu joué ensuite. Quand la saison sur terre battue est arrivée, il était plus frais que les autres. Moins dans le rythme aussi, ce qui lui a fait perdre son premier match, et ce qui l’a obligé à se remettre en question, et à voir ce qui le séparait encore de son meilleur niveau. Il a bossé, et il est monté en puissance petit à petit. Jusqu’à retrouver son meilleur niveau exactement quand il le fallait, à Rome.

Il a gagné le Masters 1000 de Rome, une bonne semaine avant Roland-Garros. Sans perdre un set, et en battant trois joueurs du top 10. De quoi l’envoyer à Paris avec une confiance au zénith.

Il est le tenant du titre, et il sait (pour l’avoir déjà fait), qu’il est capable de gagner ce Grand Chelem en battant Rafael Nadal au passage.

* Les – :

Il n’y en a pas vraiment, si l’on excepte la glorieuse incertitude du sport. Son tirage au sort a placé Rafael Nadal dans son quart de tableau, et Carlos Alcaraz dans sa moitié de tableau. Mais pour gagner un Grand Chelem, il faut battre les meilleurs, donc ce n’est même pas un point négatif.