Roland-Garros : Novak Djokovic breake Carlos Alcaraz au terme d’un échange sensationnel

C’est le choc de ces demi-finales de Roland-Garros, Carlos Alcaraz affronte Novak Djokovic sur la terre battue parisienne. Les deux hommes ont commencé très fort, avec un petit avantage à Novak Djokovic, légèrement supérieur dans les échanges. Un avantage que le Serbe est parvenu à concrétiser dans le score également, en réalisant le seul break de la première manche et en remportant celle-ci.

Alors que les deux hommes avaient empoché leur première mise en jeu, et que Nole menait 2-1, le Serbe s’est procuré la toute première balle de break de la rencontre. Et on peut dire qu’il s’est battu pour la décrocher, concluant finalement ce superbe échange au filet. Un point aussi beau que précieux dans ce premier set.