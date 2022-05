Roland-Garros : Nadal – Djokovic en night session, un choix sportif ou financier ?

Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s’affronter en quart de finale de Roland-Garros. Un match qui se jouera en night session en soirée mardi, à partir de 20h45. Si la différence de terrain en soirée est pointée par l’Espagnol, ce sont surtout les obligations contractuelles et télévisuelles, notamment via Amazon Prime en France qui ont dicté le choix de la programmation. Mais aussi un choix de programmation qui a toujours eu lieu comme l’explique Olivier Rochus.

C’était dans l’air, c’est officiel. Le quart de final tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic aura bien lieu. Mais en soirée. Un souci pour l’Espagnol qui souhaitait que son match soit programmé en journée.

"C’est peut-être mon dernier match à Roland-Garros, j’aimerais le jouer en journée. Je préfère jouer de jour, je connais Roland-Garros de jour, et c’est vrai aussi que je suis conscient que je ne sais pas ce qui peut se passer l’année prochaine. Chaque fois que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier match dans ce tournoi. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j’ai, tout peut arriver", avait fait valoir le Majorquin, 36 ans vendredi et treize fois lauréat sur la terre battue parisienne.

L’homme aux 13 Roland-Garros ne verra donc pas son souhait se réaliser et pointe de gros changement de terrain lorsque l’on joue en nocturne.

"Je n’aime pas les sessions de nuit sur terre battue", avait d’ailleurs clamé l’Espagnol dès vendredi après son 16e de finale. "L’humidité est plus élevée, la balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes, surtout quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande différence sur la façon de jouer au tennis sur terre battue".

Des conditions de jeu par contre appréciées par Novak Djokovic. "Tout ce que je peux dire, c’est que Rafa et moi ferions des demandes différentes", avait-il dit dans un sourire sur le plateau de France 2 lorsqu’il avait été interrogé sur le sujet.

"Autant une night session à l’US Open ou à l’Open d’Australie ne modifie pas fondamentalement les conditions de jeu, autant sur terre battue, ça change énormément la vitesse de la balle et la hauteur du rebond.

Si à l’US Open ou l’Australian Open, les night sessions font moins parler d’elles, c’est parce que la surface de jeu n’est pas trop modifiée comme l’explique Olivier Rochus au micro de Christine Hanquet : "C’est sûr qu’à Paris les températures n’ont pas été très hautes en journée et le soir on voit les gens avec des doudounes. Quand il n’y a plus de soleil, ce n’est pas évident. Sur les autres Grand Chelem, en Australie ou aux USA, quand il y a 30-35 la journée, le soir, il fait encore 25-27. Ici, les balles gonflent plus, le terrain aussi est plus humide, ce qui fait que le rebond est moins giclant et la balle part moins. La balle prend plus la terre battue et reste collée un peu plus. Nadal, surtout avec son lift de coup droit devrait faire moins mal. Djokovic aura plus de temps pour faire son jeu et des amorties qui vont moins rebondir. "