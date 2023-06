Roland-Garros : Muchova crée la sensation et file en finale en sortant Sabalenka au terme d’un long combat

Place à la première demi-finale dans le tableau féminin ce jeudi. L’une des favorites au sacre, Aryna Sabalenka était opposée à la surprise Karolina Muchova. Et la Tchèque poursuit son rêve éveillé en sortant la numéro deux mondiale sur le score de 7/6 6/7 et 7/5 au terme d’un long combat de plus de trois heures.

La première manche est déjà très disputée. Si Muchova pense faire le plus difficile en breakant son adversaire, elle ne parvient pas à conclure malgré une balle de set et voit la Biélorusse revenir à 5-5. Les deux joueuses gardent ensuite leur engagement et forcent le jeu décisif. Un tie-break finalement remporté par Muchova sept points à cinq.

La Tchèque entame le deuxième set de la meilleure des manières en breakant… avant de voir la favorite de la rencontre refaire rapidement son retard pour recoller à 2-2. Sabalenka breake à nouveau avant de se faire rejoindre dans la foulée. Une nouvelle fois, le set se décide au tie-break mais cette fois la numéro deux mondiale se montre plus solide que son adversaire et empoche la manche par le plus petit écart.

Place donc à la manche décisive, où Sabalenka parvient à faire le break à 4-2 et se procure même une balle de match quelques minutes plus tard. Alors qu’elle mène cinq jeux à deux, la Biélorusse craque complètement et voit son adversaire enchaîner cinq jeux consécutifs pour s’offrir sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Muchova tentera donc de conclure son conte de fées de la meilleure des manières samedi. La Tchèque défiera en finale la grande favorite Iga Swiatek ou l’autre surprise de ce dernier carré, Beatriz Haddad Maia.