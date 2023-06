Roland-Garros : "Muchova a les armes pour déranger Swiatek, on peut s’attendre à une belle finale"

Iga Swiatek, numéro un mondiale face à Karolina Muchova, 43e mondiale. C’est l’affiche de cette très prometteuse édition 2023 de la finale féminine de Roland-Garros. Si on attendait Swiatek, la tenante du titre, à ce niveau, la présence de la joueuse tchèque est plus surprenante. Mais il s’agit plutôt d’une bonne surprise selon Philippe Dehaes, notre consultant tennis préface le match au micro de Laurent Bruwier.

Cette finale entre Swiatek et Muchova n’était pas la finale attendue, mais elle est prometteuse : "Oui, elle promet beaucoup de choses parce que Muchova a montré contre Sabalenka à quel point elle avait du talent, et elle pourrait être la surprise de cette quinzaine en battant Iga Swiatek en finale. Ça ne va pas être facile mais on a vu qu’Iga Swiatek a eu un peu de mal à terminer sa demi-finale aussi parce que l’enjeu est très important pour elle aussi. Et quand il y a des tensions, son jeu peut un petit peu se dérégler. Il faudra voir comment Muchova va réagir, mais dans le jeu, elle a tout à fait les armes pour venir déranger la Polonaise. Ça va être une très belle finale."

On l’a vu dans cette quinzaine, les émotions peuvent parfois vous empêcher de jouer votre meilleur tennis, vous pensez que ça peut arriver à ces joueuses-là ? "Oui, absolument. Ça arrive tout le temps, à tous les niveaux. Parce qu’on est dans le plus grand tournoi au monde, parce que Roland-Garros est tellement phénoménal. C’est un objectif pour chaque joueur de tennis de remporter un jour ce tournoi, Donc quand on arrive en finale, le contexte fait que les émotions peuvent prendre le dessus, chez les hommes, chez les femmes, peu importe le classement, peu importe le niveau. Et c’est ce qui rend aussi la finale excitante et intéressante."

Qu’attendez-vous de la finale demain, qui voyez-vous s’imposer ? "C’est difficile à dire mais je pense que Iga à une petite chance par rapport à l’expérience qu’elle a. Il faudra voir comment Muchova aura récupéré physiquement parce que son match contre Sabalenka était difficile pour elle. On a vu qu’elle était un tout petit peu blessée en fin de match. La récupération de Muchova va être déterminante. Je pense qu’Iga Swiatek a un petit avantage mais ça va être très ouvert quand même."

Ça va nous changer d’un tennis féminin où on frappe tout ? "Iga Swiatek est très agressive, elle a un coup droit fantastique, elle frappe assez fort mais Muchova a une palette de coups incroyable, avec des slices, des changements de rythme, des services volées, des amorties, elle a un jeu vraiment fantastique un peu à l’image d’un Alcaraz quelque part. Qui propose aussi quelque chose, qui joue avec la balle, qui propose beaucoup de variété et ça va être vraiment agréable à regarder."