Roland-Garros : "Montrez-moi les images", gros énervement et point de pénalité pour Nishioka

Yoshihito Nishioka s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après une belle bataille en cinq sets face à Thiago Seyboth Wild (3-6 -6 (10/8) 2-6 6-4 6-0). Le Japonais a pris le dessus en fin de rencontre sur le Brésilien, émoussé après avoir passé plus de 7 heures sur le court pour ses deux premiers tours.

Mais Nishioka a bien failli perdre ce match dans le deuxième set, alors que le marquoir affichait 5-5 30/30. Convaincu que sa belle était bonne et que l’arbitre s’était trompé, le Japonais s’est énervé et a passé le filet avant de s’expliquer pendant de longues minutes avec l’arbitre. "Elle touche ! Montrez-moi les images. La technologie permet de montrer la vidéo", a-t-il lâché sur le Court Simonne-Mathieu.

La balle étant bonne, le score passait à 30-40 et offrait une balle de break à Seyboth Wild, mais l’arbitre a été contraint de donner un avertissement à Nishioka pour avoir franchi le filet. Le Japonais avait déjà écopé d’un avertissement plus tôt dans la rencontre et a donc reçu un point de pénalité, synonyme de jeu pour son adversaire. Nishioka a tout de même réussi à débreaker avant de remporter un tie-break plein de suspense.

S’il a finalement remporté la rencontre et s’est qualifié pour les huitièmes de finale, il est passé tout proche de se sortir tout seul de la rencontre.