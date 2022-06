Roland-Garros : "Mon père, Mansour Bahrami, n’est pas un clown, mais un artiste du tennis"

Vous avez trouvé une façon originale de lui rendre hommage pour tout cela. Sa célèbre moustache se trouve maintenant sur des vêtements…

Cette aventure a commencé en 2000, quand je participais à des "Summer Camps", aux Etats-Unis, avec Robin, le fils de Bjorn Borg. Bjorn avait lancé une marque de vêtements à son nom, très populaire en Scandinavie. J’avais proposé à papa de lancer une marque lui aussi, avec sa moustache et son nom. Il m’avait répondu : "Lui, c’est Borg, et moi je suis Bahrami, tout le monde s’en fout de moi, et on ne vendra aucun t-shirt". J’avais été frustré par sa réponse. Et les années ont passé. Pendant le Covid, j’ai mûri le projet, et je me suis décidé à le lancer. Et j’ai eu envie de lui prouver que oui, des gens achèteraient ces t-shirts. Au début, il était un peu fermé. Et quand il a vu la présentation, et les vêtements avec les années clefs de sa vie écrites sur les vêtements, il a été touché. Et il m’a dit de foncer.

Vous vous promenez à Roland-Garros avec la fameuse moustache sur votre polo. Les gens comprennent et vous interpellent ?

Je me fais arrêter très souvent, dans les allées de Roland-Garros. Les gens adorent, et me demandent où on peut les acheter. Les gens comprennent tout de suite. C’est pour cela que je n’ai pas voulu écrire "Bahrami", sur les vêtements. L’association de la moustache, avec le prénom "Mansour", quand on aime le tennis, on sait tout de suite ce que cela veut dire.