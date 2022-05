Roland-Garros : les exploits de Goffin, Mertens, Nadal et Swiatek seront à suivre sur la RTBF

Comme depuis quelques années, la quinzaine de Roland-Garros sera bien diffusée sur les antennes de la RTBF. Vous pourrez retrouver vos idoles ainsi que nos joueurs et joueuses belges du 22 mai au 5 juin. Les demi-finales et finales seront également bien diffusées sur Tipik. Au contraire des sessions de Soirée, ne concernant qu’un seul match par jour, qui ne seront pas disponibles sur nos écrans.

"Cette offre de diffusion est une victoire pour un média public comme la RTBF lorsque l’on compare au calendrier de diffusions d’autres chaînes publiques dans d’autres pays" affirme Laurent Bruwier, adjoint éditorial à la RTBF Sport.

Lors de la première semaine, vous pourrez vous brancher dès 11 heures en télévision sur Tipik ou sur notre plateforme Auvio pour suivre le premier, le second et le troisième tour du tournoi. En deuxième semaine, à partir du dimanche 29 mai pour les huitièmes de finale, l’horaire s’adaptera en fonction des rencontres.

Alors que la priorité sera évidemment donnée aux exploits de nos Belges sur Tipik, vous pourrez également suivre jusqu’à trois matches sur Auvio tout au long de la journée.

À côté de la diffusion des rencontres, la couverture sera 360° sur les différents médias de la RTBF. Tous les résultats, faits marquants, analyses et interviews seront à retrouver sur notre site, en radio et en télévision dans nos différents JT et émissions sportives. N’oubliez également pas de suivre nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour suivre les coulisses du tournoi.