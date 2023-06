Roland-Garros : "Les 23 titres de Djokovic ? Il ne va pas s’arrêter là" pour Olivier Rochus

Au terme d’une belle finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Casper Ruud, notre consultant, Olivier Rochus, a donné son sentiment sur la rencontre.

Alors que beaucoup s’attendaient à un cavalier seul du Serbe, la rencontre a finalement été plus serrée que prévu. "C’était un match très intéressant à regarder. Il y a vraiment eu plus que match en plus de 3h15 avec un premier set de 1h20. Djokovic est rentré très lentement dans le match en commettant beaucoup de fautes. Rapidement mené 3-0, il est très bien revenu, il a serré le jeu et il a fait un tie-break époustouflant, a d’abord expliqué l’ancien tennisman. Dans le deuxième set, il était de nouveau tout seul avant que cela se rééquilibre dans la dernière manche. En fin de rencontre, il a joué à un niveau de jeu complètement époustouflant. Il a dû sortir du tout grand tennis pour battre le Norvégien qui n’a pas démérité."

Je ne vois pas ce que Ruud aurait pu vraiment mieux faire. Il a fait une grande finale et doit être fier de lui mais Djoko était trop fort.

Relancé sur le record de 23 titres en Grand Chelem du Serbe, Rochus a eu du mal à trouver les mots. "C’est hallucinant. C’est une légende vivante. Des joueurs comme Andy Murray n’en ont gagné que trois mais font partie des meilleurs joueurs au monde alors 23… Cela paraît irréel mais il l’a fait alors que je pense qu’il ne va pas s’arrêter là. Quand on voit son niveau de jeu à la fin, ce n’est même plus du tennis. Il reste toujours aussi frais après la rencontre malgré son âge. C’est impressionnant."