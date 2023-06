Roland-Garros – Le public siffle la Russe Kasatkina qui s’est opposée à la guerre en Ukraine, où quand le courage n’est pas salué comme il le devrait

Après son élimination en huitièmes de finale face à l’Ukrainienne Elina Svitolina, la Russe Daria Kasatkina s’est fait siffler par le public du court Suzanne-Lenglen pour ne pas avoir serré la main de son adversaire alors que ce n’était pas sa décision. Une triste réalité pour une femme qui a prouvé tant de courage.

"Je veux que la guerre prenne fin. Je ne peux pas imaginer ce qu’ils vivent en Ulkraine, c’est un cauchemar absolu. Même s’il n’y avait qu’un petit pourcentage de chance d’arrêter tout ça, je ferais absolument tout ce qui est possible sans y réfléchir à deux fois. Tu te sens impuissante." Ces mots de Daria Kasatkina dans une interview au youtubeur russe Vitya Kravchenko il y a maintenant près d’un an sont loin d’être anodins. Si d’autres athlètes comme Andrey Rublev ont également pris position contre la guerre en Ukraine décidée par Vladimir Poutine, la plupart se sont arrêtés à de simples banalités qui s’expliquent et se défendent même par la difficulté de la situation et la crainte des conséquences sur la famille restée au pays.

Face à la situation dramatique de leur pays, les joueuses ukrainiennes ne désirent plus serrer la main de leurs adversaires russes et biélorusses. Un choix que Kasatkina avait expliqué totalement comprendre. "Elles ont des raisons de ne pas le faire" avaient-elles déclaré en mars. À plusieurs reprises les déclarations de la Russe ont été saluées par Svitolina. "Je la remercie pour la position qu’elle a prise. Bien sûr, je reconnais ce qu’elle a fait, elle est courageuse. Elle s’est exprimée publiquement, il n’y a pas beaucoup de joueuses qui l’ont fait.", a-t-elle déclaré après la rencontre.

Une fois le match terminé, Kasatkina ne s’attendait donc pas à serrer la main de son adversaire et s’est directement dirigée vers l’arbitre avant de lever un pouce en direction de celle qui venait de la battre qui a répondu avec un geste similaire. Mais le public n’a pas apprécié la situation et n’a rien eu de mieux à faire que de siffler la Russe pour son comportement, pourtant exemplaire et très courageux.

Bien évidemment, la principale a été très touchée par la réaction du public. "Je quitte Paris après un sentiment très amer. Tous ces jours, après chaque match que j’ai joué à Paris, j’ai toujours apprécié et remercié le public pour son soutien et sa présence pour les joueurs. Mais hier, j’ai été huée pour avoir simplement respecté la position de mon adversaire de ne pas lui serrer la main. Moi et Elina nous sommes montrés respectueuses après un match difficile, mais quitter le terrain comme ça a été la pire partie de la journée d’hier. Soyez meilleurs, aimez-vous les uns les autres. Ne répandez pas la haine. Essayez de rendre ce monde meilleur. J’aimerai Roland-Garros quoi qu’il arrive, toujours et pour toujours. À l’année prochaine.", a-t-elle écrit ce lundi matin sur les réseaux sociaux.

Le public du court a donc préféré siffler un comportement attendu d’une joueuse qui subit une situation qui la dépasse et qu’elle tente de combattre avec courage. Indécence quand tu nous tiens.