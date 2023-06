Roland-Garros – Le mystérieux patch métallique de Novak Djokovic, une aide ou une arnaque ?

Si vous avez regardé les matches de Novak Djokovic, cette semaine, à Roland-Garros, vous avez sans doute constaté qu’il porte un étrange patch métallique sur la poitrine, collé avec un sparadrap transparent. Cela intrigue, depuis le début du tournoi, chaque fois qu’il change de t-shirt.

La fonction de ce petit disque reste mystérieuse. Quand le Serbe a été interrogé sur le sujet, tout le monde s’est demandé s’il blaguait, s’il se moquait de ses interlocuteurs, ou s’il était convaincu de ce qu’il disait. "Quand j’étais enfant, j’adorais Ironman. Donc j’essaie de me faire passer pour lui. Mon équipe me fournit une nanotechnologie incroyablement efficace, pour m’aider à être le meilleur possible. C’est ça, le plus grand secret de ma carrière. Sans cela, je ne serais pas ici."