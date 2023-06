Roland-Garros : Le fauconnier, chasseur de pigeons : "J’ai le court central pour moi tout seul le matin"

Michaël est le fauconnier de Roland-Garros depuis deux ans. Sa mission est claire, faire fuir les pigeons qui viennent s’installer dans les tribunes des courts de tennis. Et pour cela il peut compter sur ses deux buses de Harris, Nova et Toa.

Tous les matins c’est le même rituel. Michaël est sur le site de Roland-Garros de 5h à 8h30 du matin. Avec ses deux buses, il pratique l’effarouchement. Une technique qui permet de chasser les pigeons qui picorent et qui nichent parfois dans les tribunes :"Je monte tout en haut du stade avec mes deux buses. On part en mode patrouille. Elles doivent chasser les pigeons, en menant des attaques. Le but c’est que le pigeon se sente menacé, et du coup qu’il décide d’aller ailleurs pour trouver à manger".