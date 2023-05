Roland-Garros – Le débrief de la 2e journée : “Bonaventure est passée à côté… mais elle va se rebeller à sa manière”

Chaque jour, un de nos journalistes et un de nos consultants présents à Roland-Garros vont débriefer pour vous la journée écoulée à la Porte d’Auteuil. Au programme : l’analyse des meilleurs moments du jour mais également des pires, avec un focus tout particulier sur les performances de nos Belges.

Pour la deuxième journée de la quinzaine, Laurent Bruwier a posé ses questions à Didier Jacquet. Notre envoyé spécial est revenu sur les prestations des deux Belges engagées ce lundi : Maryna Zanevska et Ysaline Bonaventure. Malheureusement, aucune des deux joueuses n’est parvenue à se qualifier pour le deuxième tour.

"Zanevska a plutôt bien joué. Mais à force de créer, elle s’est affaiblie physiquement. Elle n’a pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions créées. Il y a certainement beaucoup de frustration de son côté. Mais il y a quand même des sources de satisfaction quant à son niveau de jeu", a déclaré notre consultant.

Pour Ysaline Bonaventure, il n’y a pas eu match : "Elle est passée à côté… Je pense qu’elle ne s’attendait pas à ça. Elle s’était pourtant préparée à son Roland-Garros."

Les deux joueuses vont désormais devoir gérer leur déception. "Du côté de Zanevska, son entraîneur devrait la laisser se reposer puis utiliser la vidéo et lui montrer les temps forts, ce qui va l’amener à remonter sur les courts. Du côté de Bonaventure, c’est plus difficile. C’est une fille très intelligente qui a énormément d’ego. Elle va se rebeller à sa manière. Elle va certainement remonter sur les courts au plus vite ", a conclu Didier Jacquet.