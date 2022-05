Roland-Garros – le débrief d’Olivier Rochus : "Dans quelques années, on devrait avoir un duel Alcaraz-Rune en finale"

Ce lundi, Roland-Garros a connu pas mal de rebondissements et a été marqué par la jeunesse au pouvoir. Olivier Rochus débriefe cette journée qui a vu notamment Tsitsipas passé à la trappe face à Rune.

"C’est une journée marquée par la jeunesse et la jeunesse qui gagne avec Rune, qui a éliminé le finaliste de l’an dernier avec de l’audace, du talent et de l’ambition", commence par expliquer Olivier Rochus au micro de Benjamin Deceuninck.

"Franchement, il m’a vraiment impressionné. Je ne l’ai pas souvent vu jouer, mais il y a vraiment tout dans son jeu, un peu comme Alcaraz. Il a des frappes énormes, un coup droit, revers et surtout il varie beaucoup aussi. Il a une puissance incroyable, de l’audace, il n’a pas du tout eu peur. Et franchement, il méritait vraiment sa victoire. Tsitsipas n’a pas quand même pas fait un grand match ni jouer son meilleur niveau, mais le jeune Danois est à la fois très impressionnant et surtout il a un très beau jeu. Il va vraiment être un des tout meilleurs dans les années à venir."

Si le cadet des frères Rochus ne voit cependant pas un duel finale entre Alcaraz et Rune cette année, "il est fort possible que dans quelques années, l’année prochaine, si tout se passe bien ou quand Djokovic va arrêter ou Rafa, que ça se produise. Dès leur premier Roland-Garros, ils sont tous les deux en quarts de finale en battant les tout meilleurs du monde.

Tsitsipas est quand même quatrième mondial."

Autre rencontre et autre résultat. Iga Swiatek a eu du mal face à Zheng. La numéro 1 mondial a laissé un set dans l’aventure.

"C’était vraiment un énorme combat. Le premier set a duré 1 h 25 (empoché 7-6 par Zheng). C’était vraiment un niveau de jeu incroyable. C’est vraiment une grande joueuse par le talent et par la taille. Elle tape très fort et aussi elle sait varier. Puis, elle bouge très bien quand même pour un grand gabarit. Après, elle s’est un petit peu blessée à la jambe pendant un set. C’est difficile, mais à la fin à nouveau, elle jouait vraiment bien. Mais voilà, quand on joue contre la numéro un mondiale, qui est vraiment très impressionnante et qui a un physique de feu, ça n’a pas suffi. Mais la Chinoise va grimper dans le classement ces prochains mois", conclut Olivier Rochus.

Ce mardi place aux quarts de finale avec notamment un alléchant duel Nadal-Djokovic ou Zverev-Alcaraz.