Roland-Garros - La fédération kosovare veut que Djokovic soit sanctionné pour son message politique

La fédération kosovare de tennis (FTK) prépare une plainte officielle contre Novak Djokovic, après que le Serbe a rédigé un message politique sur la caméra, à l'issue de sa victoire au premier tour de Roland-Garros. "Le Kosovo est le coeur de la Serbie. Arrêtez la violence", a écrit le numéro 3 mondial.

"En tant que Serbe, ce qui se passe au Kosovo me blesse", avait déjà exprimé Novak Djokovic. "Notre peuple a été exclu. C'est le moins que je puisse faire. En tant que personnalité publique, j'estime qu'il est mon devoir de montrer mon soutien au peuple et à toute la Serbie. Je ne sais pas si je vais être sanctionné, mais je le ferais à nouveau. Je suis contre les guerres et conflits."

La Fédération Française de Tennis a expliqué ensuite qu'elle ne prendrait pas position, car les règles des Grands Chelems n'interdisent pas les déclarations politiques émises par des joueurs.

Mais la fédération kosovare a réagi. Son vice-président, Jeton Hadergjonaj, a condamné la répétition d'une "provocation" de Djokovic. "Il sous-entend qu'il a des origines au Kosovo parce que son père y est né. Il a en effet des liens avec la région du nord, mais le Kosovo est un pays indépendant reconnus par la Fédération Internationale de Tennis (ITF), la Fédération Européenne de Tennis et la communauté internationale", a défendu Hadergjonaj. La fédération kosovare prévoit de soumettre une demande à l'ITF, à l'organisation du circuit professionnel masculin (ATP) et à la Fédération Française de Tennis (FFT), pour que Djokovic soit poursuivi, et mis à l'amende.

La Serbie a actuellement posté des troupes près de la frontière, et les craintes d'une escalade augmentent, quelque quinze ans après la guerre du Kosovo qui a fait plus de 10.000 morts.