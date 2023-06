Roland-Garros : Kirsten Flipkens peut toujours gagner le tournoi… mais pas comme joueuse

Elle est également, depuis quelques semaines, l’adjointe du capitaine de Billie Jean King Cup, Wim Fissette.

Et elle conseille une joueuse qui peut toujours rêver d’un triomphe à Paris, la Tchèque Karolina Muchova. "J’ai commencé à l’aider au début de l’année. A sa demande. Elle m’a sollicitée à Melbourne, et j’aime bien ce rôle. Je ne suis pas vraiment sa coach, mais plutôt une sorte de mentor. J’essaie de lui apporter mon expérience. Cela marche bien jusqu’à maintenant, et je suis heureuse d’être dans son équipe, avec son entraîneur et son entraîneur physique. Je m’amuse, et cela se passe très bien. C’est le genre de choses que je me verrais bien faire dans le futur, aussi".

Karolina Muchova jouera son quart de finale, ce mardi, face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.