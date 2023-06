Roland-Garros – Kirsten Flipkens, conseillère de Karolina Muchova : "C’est plus stressant dans le box que sur le court"

C’est elle qui vous a contactée ?

Oui, je ne vais jamais faire de proposition moi-même à une joueuse ou un joueur. En janvier, à Melbourne, elle m’a envoyé un message, pour me demander si on pouvait aller manger ensemble. Elle voulait me parler. Elle m’a donc sollicitée, pour que je lui apporte mon expérience et mes conseils. J’ai dit : "pourquoi pas". Si j’avais encore joué en simple, cela aurait été impossible à faire. Mais je ne joue plus qu’en double. Bien me sentir avec la fille, c’est plus important que si elle est numéro un mondiale. Et elle, en plus, je savais qu’elle avait des capacités, et j’aime son jeu. Donc, j’ai accepté.

Qu’a-t-elle de plus que les autres, dans son jeu ?

Elle a un peu le jeu d’un homme. Elle joue service-volée, elle joue des amorties, elle joue des slices, elle est très grande, elle a beaucoup de puissance, elle est très flexible, elle est très complète. Elle peut tout faire sur le terrain. Et il n’y a pas beaucoup de joueuses qui jouent comme elle.

Est-elle bien à l’écoute de vos conseils ?

J’espère (rires)… Sinon, je ne sers à rien. Je ne lui donne pas des conseils en permanence. Toutes les préparations de matches sont différentes. C’est parfois plutôt mental, parfois plutôt tactique. On a beaucoup travaillé ensemble, et elle a son coach privé en plus. Tout se passe bien, et je suis très contente de cela.