Roland-Garros – Kim Clijsters : "Vingt ans après avoir perdu contre Justine en finale, je suis toujours contente pour elle"

Ce rendez-vous permet à Kim Clijsters, qui vit maintenant aux Etats-Unis, de revenir quelques jours en Europe. "Cela fait sept mois que je ne suis plus allée en Belgique. Cela fait cinq ans que je n’ai plus participé au Trophée des Légendes. C’est incroyable comme le temps passe vite. Et dire qu’il y a vingt ans, je jouais ma finale contre Justine, ici. Ce sont des bons souvenirs. C’est génial que nous puissions toutes les deux être encore dans le tournoi, à notre manière, elle comme commentatrice et moi sur le court. Je n’ai pas encore eu l’occasion de la croiser. Je l’ai vue, mais seulement à la télévision."

De cette fameuse épopée belge d’il y a vingt ans, Kim Clijsters ne garde aucune amertume, malgré la défaite. A l’époque, elle avait immédiatement affirmé qu’elle était contente pour Justine Henin. Et elle l’est toujours aujourd’hui. "Je n’ai pas changé d’avis. J’étais évidemment extrêmement déçue d’avoir perdu. Mais cette déception ne me concernait que moi. Il n’y a jamais eu de jalousie envers elle, ou de ressentiment. Je sais ce que cela signifie de soulever un trophée. C’est de toute façon un beau moment de sport. Cela suscite des émotions qui vous touchent forcément. La défaite m’avait fait mal, bien sûr. Mais elle avait été une source de motivation pour la suite de ma carrière."

Elle avoue malgré tout, dans un grand éclat de rire, que toutes les remises de prix ne la satisfont pas. "Quand Genk a perdu le championnat de football, j’ai quand même sorti quelques jurons…"