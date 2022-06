Roland-Garros – Justine Henin : "Rafael Nadal, c’est la normalité absolue, et l’extraordinaire à la fois"

Mais on ne sait pas s’il reviendra…

Il a l’air de dire que continuer de cette manière-là ne sera plus possible, et qu’il doit trouver des solutions. Imaginez ce qu’il vient de réaliser. Il y a un an, quand il a quitté Roland-Garros, il boitait. On l’a revu un peu au mois d’août, puis plus du tout jusqu’à l’Open d’Australie. Où il revient, et il gagne, à la surprise générale. Et le voilà qu’il en remporte un autre dans la foulée, alors qu’on avait beaucoup de doutes sur sa capacité à pouvoir le faire. On gardait à l’esprit que c’était possible, parce qu’il y a cette magie "Rafael Nadal" à Roland-Garros. Tout le monde dit qu’il était en dessous de son niveau. Mais il bat Auger-Aliassime, il bat Djokovic, il est dans le combat avec Zverev, et il est plus qu’au rendez-vous en finale. Il n’y a pas de mots pour décrire sa façon de se surpasser.