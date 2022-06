Roland-Garros : Joran Vliegen et Ulrikke Eikeri en finale du double mixte (Direct vidéo 12H)

Le Belge Joran Vliegen et sa partenaire norvégienne Ulrikke Eikeri auront l'honneur de disputer la première rencontre de la journée sur le court Philippe Chatrier, ce jeudi, et quelle rencontre : ils disputeront la finale du double mixte de Roland-Garros face à la Japonaise Ena Shibahara et au Néerlandais Wesley Koolhof, têtes de série N.2.

Associé un peu par hasard ("Je cherchais une partenaire avant la fin des inscriptions, je lui ai envoyé un message") à Ulrikke Eikeri, Joran Vliegen n'avait jamais joué avec la Norvégienne avant Roland-Garros. Et les deux font la paire, puisque les voilà en finale du double mixte !