Roland-Garros : Joachim Gérard est ambitieux avant son entrée en lice : "Toucher un premier Grand Chelem depuis mon accident est un objectif"

Finaliste en 2020, Joachim Gérard est de retour à Roland-Garros où il affrontera le Français Frederic Cattaneo au premier tour du tableau en fauteuil roulant. Avant le tournoi, il a évoqué ses objectifs, ses ambitions et son futur au micro de Christine Hanquet.

Avant d’entamer son tournoi, Joachim Gérard a évoqué sa condition. "Je suis en bonne forme même si je ne suis plus tout jeune. Le temps avance, on sait que des choses changent, la vieillesse joue un petit peu de temps en temps. Je continue à progresser et à rester fit. La semaine passée, j’ai fait une finale à Royan où je perds 6-3, 6-3 contre le numéro 3 mondial. Cela reste une finale avec des victoires assez faciles donc je pars confiant avec la volonté de prendre du plaisir sur mon premier tour", a-t-il avancé.

À 35 ans, le Brabançon a déjà remporté deux Majeurs en simple mais reste ambitieux pour la fin de sa carrière. "L’envie est toujours là, de prendre du plaisir, de faire des matches, de m’entraîner. Elle commence à partir petit à petit mais c’est logique avec les nouveaux projets que j’ai dans ma vie, mon enfant qui a un peu plus d’un an et l’envie de toucher à autre chose. On a toujours autant de plaisir à être là en Grand Chelem. Cela ne fait que dix ans que je dispute les Majeurs et j’en ai raté à cause de mes blessures ou de mon classement donc cela reste toujours des choses incroyables à vivre avec des nouveautés comme cette année avec l’ouverture du tableau à seize. Le but ici est d’atteindre mon dernier objectif que je n’ai pas atteint à savoir la place de numéro 1 mondial et l’or aux Jeux de Paris l’an prochain. Je reste concentré sur ces objectifs."

Victime d’un accident cardiaque lors des Jeux de Tokyo en 2021, il n’a plus gagné de Grand Chelem depuis. Cet événement l’a marqué mais le pousse également. "Survivre à mon accident m’a donné une deuxième vie depuis plus d’un an et demi. C’est aussi pour cela que les choses changent dans ma tête de temps en temps, a-t-il expliqué. La vie peut être courte même si j’espère durer le plus longtemps possible. Toucher un premier Grand Chelem depuis mon accident est un objectif, surtout si je veux devenir numéro 1 mondial."

Cette année, Roland-Garros verra s’affronter seize athlètes en simple, une nouveauté saluée par notre compatriote. "On a toujours été pour un agrandissement du tableau. Personnellement, j’étais favorable à un tableau à douze comme l’an dernier pour protéger les quatre premières têtes de série et leur donner un avantage. On en a toujours un car on ne peut pas tomber sur les trois autres têtes de série mais on peut toujours tomber sur le cinquième mondial qui reste un prétendant au titre. L’ouverture permet une plus grande médiatisation de notre sport, cela montre qu’il est très professionnel."

Interrogé sur la pression qu’il pourrait se mettre, Gérard est conscient de la difficulté de jouer relâché. "Cela reste un Grand Chelem, c’est aussi pour cela que mon coach mental est venu avec moi à Paris alors que ce n’était plus le cas depuis sept ans. Le but est d’arriver sans pression, de prendre du plaisir et de jouer mon jeu car c’est comme cela que je fais les plus belles choses et j’ai envie d’en faire."