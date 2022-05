Roland-Garros : Joachim Gérard, en forme, pour attaquer un tournoi new-look

Joachim Gérard, qui poursuit sa carrière avec un défibrillateur à la suite de son malaise cardiaque aux Jeux Olympiques à Tokyo, est en tout cas bien décidé à faire bonne figure à Paris.

"Je me sens beaucoup mieux qu’en Australie où je reprenais à peine la compétition", a-t-il poursuivi. "J’ai pu jouer pas mal de matches et travailler plusieurs aspects, dont le mental. Je savais que le retour au meilleur niveau prendrait du temps. Je n’y suis d’ailleurs pas encore tout à fait, mais je suis capable désormais de sortir de gros matches. La préparation s’est bien déroulée, même si les résultats n’ont pas été dingues à Barcelone et Annecy, et je suis avide d’en découdre. Je sais que si je réussis à jouer mon jeu et à être constant, je peux réaliser de belles choses."