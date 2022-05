Roland-Garros : Joachim Gérard battu au premier tour du tournoi en fauteuil

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour du tournoi en fauteuil de Roland-Garros. Il s’est incliné 6/2-7/6 face au Français Stéphane Houdet.

Cette épreuve a changé de formule, accueillant un peu plus de joueurs pour cette édition, mais le tirage au sort avait malgré tout désigné un habitué des Grands Chelems comme premier adversaire du Belge.

Joachim Gérard n’a pas joué à son meilleur niveau. Et il s’en voulait, après le match. "C’est une grosse déception, j’ai fait beaucoup de fautes directes. Stéphane a été égal à lui-même. Chaque fois que je revenais dans la partie, je retombais dans mes travers, et je bougeais moins bien. Je me suis fait breaker trop souvent, aussi. J’ai eu des opportunités, et je ne les ai pas prises. C’est moi qui ai encore été le métronome du match, mais un mauvais métronome. Il faut que j’apprenne à être plus constant."

Le joueur belge a gagné ses premiers tournois du Grand Chelem en simple, l’an dernier, avant de connaître des soucis cardiaques aux Jeux Paralympiques. Depuis, il n’a pas encore retrouvé toutes ses qualités. Et c’est le mental qui lui fait défaut. "Au niveau du jeu et du physique, je suis bien. Mais mentalement, j’ai perdu beaucoup, après mon accident. Même si je ne jouais plus à ce moment-là, j’aurais dû continuer à travailler mon mental. Tous les efforts faits avant ont été perdus. Je bosse, mais je dois encore le faire plus."

Malgré tout, Joachim Gérard aime toujours faire son métier. "J’adore le tennis, j’adore faire du sport. Mais pour le moment, je prends beaucoup moins de plaisir sur les matches, parce que je ne joue pas bien."

Il lui reste une chance en double. Et un prochain tournoi, à Wimbledon…