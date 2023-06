Roland-Garros : Jannik Sinner éliminé par un incroyable Daniel Altmaier au terme d’un énorme match

C’est sans le moindre doute l’une des rencontres de la journée à la Porte d’Auteuil : Jannik Sinner face à Daniel Altmaier ! Avec l’une des plus grosses surprises de ce deuxième tour, l’élimination prématurée de l’Italien face au joueur allemand. Le 79e joueur mondial est parvenu à battre le neuvième au classement ATP en cinq sets au terme d’un superbe match. Score final : 7-6 (7/0), 6-7 (7/9), 6-1, 6-7 (4/7), 5-7. La rencontre est allée de rebondissements en rebondissements, d’un côté comme de l’autre. Avec un Jannik Sinner qui a gaspillé dans des moments cruciaux, mais un Daniel Altmaier extrêmement solide, même après avoir, lui aussi, gaspillé à certains moments-clé. L'Italien a notamment eu deux balles de match en fin de quatrième set mais n'est pas parvenu à en convertir une.

Le match a débuté un peu avant 13h pour s’achever à 18h20, pour plus de 5h25 de match. L’Allemand n’a pu contenir ses larmes, recevant une standing ovation du court Suzanne Lenglen après cet exploit et ce combat de plus de cinq heures.

Reversé dans la partie de tableau sans Djokovic ni Alcaraz, Sinner loupe une belle occasion de réaliser un bon résultat sur l’ocre parisienne.