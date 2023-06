Roland-Garros – Ils étaient ramasseurs de balles il y a quarante ans, le jour de la victoire de Yannick Noah

Une finale qui a lieu dans une ambiance très particulière. "On a l’impression que Yannick arrive sur le court en rock star. Il vient pour gagner. Il n’a pas d’autres choses en tête. La défaite est impossible pour lui. Les spectateurs sont debout, avant que le match commence. L’ambiance est électrique. Yannick est dans sa bulle. Là, on ne parle plus de connivence ou de petits mots. Au fur et à mesure du match, on se dit que c’est possible, il peut gagner. Et il a gagné. Cette victoire reste gravée dans ma tête et dans mon cœur. J’ai encore des frissons en vous en parlant. Ce moment a été du niveau de la Coupe du monde 98, quelques années plus tard. Sauf que Yannick nous a fait vibrer à lui tout seul."

Matthieu Camison garde également un très bon souvenir de la demi-finale de Yannick Noah, deux jours plus tôt. "Je me suis dit que c’était le moment ou jamais. On n’a pas le droit, normalement, de s’adresser aux joueurs. Mais à la fin du match, je lui ai demandé s’il pouvait me donner son serre-poignet. La scène est passée en gros plan à la télévision, et on lit très bien sur mes lèvres ce que je lui dis. Il m’a donné son poignet. Je suis très fier de l’avoir toujours aujourd’hui, et il a une grande valeur sentimentale pour moi. C’était mythique, puisque Yannick jouait avec un poignet en éponge rasta, avec 'Bob Marley' écrit dessus. Il m’avait déjà donné une raquette, quelques mois plus tôt."