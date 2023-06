Roland-Garros – Il y a une solution, pour lutter contre le cyberharcèlement en tennis

Supprimer les messages toxiques, c’est préserver la santé mentale des sportifs. Qui a été négligée pendant longtemps, mais qui est devenue une vraie préoccupation, depuis quelques années. Pour Caroline Flaissier, la directrice générale de la Fédération Française de Tennis, c’est une priorité. "Nous avons comme objectif et comme ambition que tout le monde se sente bien dans le tournoi. Il faut que nos joueurs soient dans la meilleure situation possible pour commencer leurs matches. La dernière publicité de la Fédaration dit : 'Le mental est un muscle, le tennis est son sport'. Quand on joue un match de tennis, on prend 1000 décisions. Souvent, on est tout seul, avant le match, pendant le match, et après le match. Et cela se joue au mental. Sous l’impulsion de la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, nous nous préoccupons du mental et du bien-être des joueurs. Nous mettons à leur disposition un espace de relaxation, un espace de repos, différents outils pour qu’il se sente bien. Et cette application en fait partie. Il y a énormément de cyberviolence sur les réseaux sociaux. Cela fait partie de ce qu’ils subissent. Lutter contre ce fléau est une belle avancée."