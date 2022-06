Roland Garros : il y a 25 ans Filip Dewulf se hissait en 1/2 finale du tournoi (VIDEO)

La quinzaine parisienne de Filip Dewulf en 1997, restera à jamais gravée dans les mémoires. Dewulf s’extirpe des qualifications et réalise un parcours exceptionnel. Le seul qui arrive à le battre, c’est le jeune Brésilien Gustavo Kuerten, qui remporta, à 20 ans, cette édition des Internationaux de France.

Si Filip Dewulf garde un bon souvenir de sa quinzaine parisienne, la fin du tournoi a été compliquée à gérer : "J’ai vécu très difficilement l’hyper médiatisation. Au début ça allait. J’étais cool. Et puis ça a pris de plus en plus d’ampleur. Il y avait de plus en plus de monde qui me suivait. J’avais de plus en plus de pression. Et je m’amusais beaucoup moins. Un journal avait demandé à ses lecteurs d’envoyer des fax d’encouragements. Je les ai lus et avec le recul je me dis que je n’aurais peut-être pas dû le faire. Cela m’a mis encore plus de pression."