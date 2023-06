Roland-Garros : Iga Swiatek, visiblement plus à l’aise pour gagner que pour célébrer, fait tomber le trophée

Iga Swiatek a dû batailler pendant près de trois heures pour venir à bout de Karolina Muchova et remporter son troisième titre à Roland-Garros et son quatrième sacre en grand chelem. Un temps facilement en tête, la Polonaise a ensuite été menée a dû s’accrocher pour remonter son adversaire dans le troisième set.

A 22 ans, elle confirme qu’elle est la reine de la terre battue et qu’il faudra être très forte pour la battre sur l’ocre parisien. Mais la Polonaise a également montré un petit côté maladroit au moment de la cérémonie. Alors qu’elle venait de recevoir son trophée, Swiatek a voulu le tendre vers le ciel à plusieurs reprises et a fini par faire tomber la petite coupole qui compose le haut de la coupe Suzanne Lenglen. Très à l’aise raquette en main, la Polonaise semble un peu plus en difficulté pour soulever les trophées.