Roland-Garros : Iga Swiatek fait le job face à Claire Liu et file au troisième tour

La première joueuse mondiale et tenante du titre à Roland-Garros a enchaîné au deuxième tour du Grand-Chelem parisien. Iga Swiatek a remporté sa première rencontre depuis qu’elle a 22 ans, un anniversaire célébré ce 31 mai. Elle a battu Claire Liu, 102e joueuse mondiale, en deux sets 6-4, 6-0 et 1h30 de jeu. Un score un peu sévère, son adversaire s’est plutôt bien battue. Mais plus forte que la joueuse américaine, Iga n’a malgré tout pas dû forcer son talent pour l’emporter.

La Californienne a bien défendu ses chances en début de rencontre revenant de 3-0 à 3-3 dans la manche initiale mais n’a pu éviter ensuite une troisième défaite en autant de rencontres face à la tête de série N.1 de la Porte d’Auteuil.

En seizièmes de finale, la Polonaise rencontrera Wang Xinyu, 80e joueuse mondiale. Swiatek en quête de son troisième titre à Roland-Garros en quatre ans.