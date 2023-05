Roland-Garros : Greet Minnen se rapproche du tableau final, Bergs, Geerts et Onclin éliminés

Greet Minnen s'est hissé au troisième tour des qualifications à Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Notre compatriote a battu la Roumaine Elena Gabriela Ruse (6-4, 6-1). Elle n'est plus qu'à une victoire du tableau final sur la terre battue parisienne.



Zizou Bergs s'est incliné au deuxième tour Le 131e joueur mondial, 21e tête de série du tableau qualificatif, s'est incliné contre le Portugais Frederico Ferreira Silva (ATP 225), 6-3, 6-3, en 1h23.

Le numéro 2 belge a été le premier à prendre le service de son adversaire dans la première manche, mais il a ensuite concédé quatre jeux consécutifs pour s'incliner 6-3. Dans le deuxième set, Zizou Bergs a manqué une balle de break pour faire 2-0, avant de concéder son service et finalement perdre la manche, 6-3. Il n'y aura donc pas de troisième participation à un Grand Chelem pour Bergs, invité à Wimbledon l'année passée et qui s'était qualifié pour le premier tour de l'Open d'Australie en janvier.Gauthier Onclin a aussi été éliminé au deuxième tour des qualifications. Le 206e joueur mondial s'est incliné contre l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153), 6-1, 3-6, 6-4 en 2h03. Après un break initial, Onclin a été balayé dans la première manche par Tirante avec six jeux consécutifs, 6-1. Le cinquième joueur belge s'est repris ensuite, s'emparant rapidement du service de son adversaire pour revenir, 6-3. Dans la manche décisive, c'est l'Argentin qui a pris l'ascendant peu après la reprise avec un break, contré par Gauthier Onclin avant que ce dernier ne concède la défaite sur son service, 6-4. Le Liégeois de 22 ans disputait à la Porte d'Auteuil ses toutes premières qualifications pour un tournoi du Grand Chelem.



Michael Geerts (ATP 250) a subi le même sort que ses collègues. Il a été battu par l'Argentin Genaro Alberto Olivieri (ATP 227) : 6-2, 7-5. Raphael Collignon (ATP 210) a été éliminé par l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 95, N.18) mardi au premier tour, de même que Kimmer Coppejans (ATP 170) contre l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 135).

Au même stade, Yanina Wickmayer (WTA 140) rencontrera la Serbe, 104e joueuse mondiale et 27e tête de série, Olga Danilovic. Mercredi, Magali Kempen (WTA 194) face à la Japonaise Mai Hontama (WTA 189) et Marie Benoit (WTA 221) face à la Russe Erika Andreeva (WTA 147, N.13) avaient vu leur parcours se terminer au premier tour.