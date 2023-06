Roland-Garros : Greet Minnen rejoint le 2e tour en double à Paris avec Anna Bondar

Associée à la Hongroise Anna Bondar, Greet Minnen a franchi le cap du premier tour du double aux Internationaux de France à Roland Garros jeudi sur la terre battue parisienne.

Greet Minnen (WTA 56 en double), 25 ans, et Anna Bondar (WTA 47), 26 ans, ont écarté l’Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271), 21 ans, et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67), 25 ans : 7-5, 5-7 et 6-4 en 2 heures et 44 minutes de jeu. Au deuxième tour (16es de finale), la Campinoise sera opposée aux Japonaises (N.7) Shuko Aoyama et Ena Shibahara ou aux Russes Ekaterina Alexandrova et Anastasia Potapova.

Mercredi, la journée avait été faste pour les Belges en double. Maryna Zanveska (WTA 191) et Kimberley Zimmermann (WTA 39) se sont qualifiées pour leur entrée en lice. Quart de finaliste l’an dernier à la Porte d’Auteuil, elles affronteront au deuxième tour l’Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 17), têtes de série N.12. Kirsten Flipkens (WTA 46), associée à l’Américaine Shelby Rogers (WTA 602), a elle aussi rejoint le 2e tour où elle fera face soit à l’Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 28) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 33), soit aux Russes Anna Blinkova (WTA 181) et Varvara Gracheva (WTA 602).

Troisième paire tête de série avec sa partenaire australienne Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale, Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, doit, elle, encore jouer son premier tour contre les Américaines Danielle Collins (WTA 133), 29 ans, et Emma Navarro (non classée), 22 ans. Ysaline Bonaventure (WTA 446), associée à la Hongroise Panna Udvardy (WTA 129), était passée aussi et rencontrera en 16es de finale soit les Chinoises Yifan Xu (WTA 24) et Zhaoxuan Yang (WTA 19) soit la Canadienne Rebecca Marino (WTA 436) et la Chinoise Lin Zhu (WTA 98).