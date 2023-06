Roland-Garros : Gille et Vliegen s’inclinent en finale du double face à une paire Dodig/Krajicek impériale

Il y avait une classe d’écart ce samedi entre Joran Vliegen et Sander Gille et leurs adversaires du soir Ivan Dodig et Austin Krajicek en finale du double à Roland-Garros. La paire belge s’est inclinée en deux sets 6-3 6-1 en 1h20.

Joran Vliegen et Sander Gille vivaient ce samedi leur première finale de grand chelem en double. Opposés à Ivan Dodig et Austin Krajicek, têtes de série numéro 4, les Belges devront réaliser un véritable exploit pour s’offrir le titre.

Et le début de match de la paire belge est bon. Le duo conserve ses mises en jeu et met parfois la pression sur services adverse en s’octroyant notamment une balle de break à 3-3, mais ils ne parviennent pas à la convertir.

Dans le sens inverse, la 4e paire mondiale obtient deux balles de break dans le jeu suivant et saisit l’occasion de mener 4-3. Les serveurs conservent ensuite leurs mises en jeu et le set se conclut sur le score de 6-3.

Le début de set est moins bon pour les Belges. La paire américano-croate fait le break pour mener 2-1 sur un revers long de ligne de Krajicek et fait la course en tête dans la deuxième manche également. Les Belges se font même breaker une deuxième fois pour être mené 4-1.

Les points défilent et Dodig/Krajicek concluent sur un nouveau break pour remporter le double messieurs de ce Roland-Garros 2023 en 1h20 sur le score de 6-3 6-1. Gille et Vliegen pourront toutefois être fiers de leur parcours, eux qui n’avaient jamais atteint une finale en grand chelem.