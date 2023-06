Roland-Garros – Gillé et Vliegen atteignent pour la première fois les demi-finales en Grand Chelem

Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) se sont imposés en quart de finale du double messieurs à Roland Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, mardi sur la terre battue parisienne.

Le duo limbourgeois a remporté la victoire sur le court Simonne-Mathieu face aux Argentins Maximo Gonzalez (ATP 31) et Andres Molteni (ATP 25), classés 14e tête de série, 6-4, 7-6 (7/4) en 1h39. Il accède pour la première fois aux demi-finales d’un Grand Chelem.

Gillé et Vliegen ont manqué une chance de faire le break à 2-2, avant de prendre le contrôle de la première manche sur le dernier jeu de service adverse et de conclure sur un jeu blanc, 6-4. Dans le deuxième set, les Argentins ont fait la différence et remporté les trois premiers jeux. Ils ont servi pour la manche à 5-3, mais l’équipe qui défend les couleurs belges en Coupe Davis a converti sa troisième balle de break pour recoller au score et forcer le tie-break ensuite, après avoir sauvé une balle de set. Dans le jeu décisif, un mini-break a suffi pour s’offrir une balle de match à 6/4 et conclure la partie pour signer une performance historique.

Gillé, 32 ans, et Vliegen, 29 ans, disputaient en effet ensemble le deuxième quart de finale de leur carrière en double messieurs dans un Grand Chelem après l’US Open en 2020. Vliegen avait déjà disputé la finale du double mixte l’an dernier avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri, mais jamais les deux joueurs n’avaient dépassé les quarts d’un double messieurs. En demi-finales, leurs adversaires seront le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 6) et le Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 6), 3e tête de série, ou la 12e tête de série composée du Néerlandais Matwe Middelkoop (ATP 23) et de l’Allemand Andreas Mies (ATP 29).