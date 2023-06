Roland-Garros : Focus sur la caméra araignée qu’adorait Roger Federer

Patrick Bideault connaît la Spidercam sur le bout des doigts. Ce cadreur de formation fait le tour du monde avec cette caméra : "Je travaille sur de nombreux événements sportifs. Des Jeux Olympiques, aux tournois de tennis en passant par les coupes du monde de football. Moi, je suis spécialisé dans le cricket et je passe donc de longues semaines en Inde et au Pakistan avec la Spidercam".

Il n’existe que 30 caméras comme celle-là dans le monde. Une caméra développée et louée, sur les gros événements par une société autrichienne. Cette Spidercam est un condensé de technologie comme le confirme Patrick Bideault : "La caméra ne pèse que 30 kilos, mais deux tonnes de matériel sont nécessaires pour faire fonctionner cette spidercam, qui navigue sur des câbles installés aux quatre coins du stade. C’est beaucoup plus sûr qu’un drone et en plus c’est silencieux".

La Spidercam navigue sur des doubles câbles dans lequel on retrouve de la fibre optique, qui permet d’envoyer en direct, des images de très haute qualité. Au-dessus de la caméra se trouve une batterie, comme le confirme Vincent Breuzart, technicien et cadreur qui travaille avec cette caméra : "La batterie a une autonomie de 5 à 6h. Mais on la change systématiquement à la fin de chaque rencontre".