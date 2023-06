Roland-Garros : exploit d’Elise Mertens qui élimine Pegula, 3e joueuse mondiale, et file en 8e

Elise Mertens rentre parfaitement dans la rencontre, très agressive. Elle remporte son service et enchaîne avec celui de son adversaire.

Avec de très bonnes intentions depuis l’entame du match Elise confirme son break et fait encore mieux en réalisant le double break. Pegula suffoque et ne parvient vraiment pas à développer son propre jeu. Elise est en train de poser de sérieux problèmes à la troisième joueuse mondiale ! Elise joue vraiment le coup à fond. Et mène donc rapidement 5-0.

La joueuse américaine stoppe l’hémorragie en remportant son premier jeu de la rencontre ce qui fait 5-1. Ce qui n’empêche pas Elise d’empocher le set 6-1 en moins d’une demi-heure de jeu.

Le deuxième set continue sur la même lancée. La Belge breake son adversaire. Mais cette fois Pegula réagit directement et contrebreake. Elise traverse une petite passe un peu plus compliquée, en espérant que cet épisode soit le plus bref possible. Pegula enchaîne et mène dans ce set, pour la première fois du match : 2-1Mais Elise en panique pas, laisse passer la tempête et réalise alors de nouveau un jeu solide pour revenir à 2-2.

Quand la Belge garde son agressivité, elle met vraiment la troisième joueuse mondiale en difficultés. De 2-3 30-0 en faveur d’Elise, on passe à 30-40, balle de break pour Pegula. Mais Elise garde son calme et finit par recoller à 3-3. Mieux encore, Elise prend l’avantage 4-3, service à suivre. Au terme d’un jeu à rallonge et d’une combinaison de balles de break et d’avantages, Elise finit par remporter son jeu pour faire 5-3. Et puis 6-3. En 1h22 de jeu, Elise Mertens bat Jessica Pegula et s’offre un nouveau huitième de finale à Roland-Garros.